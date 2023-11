Ende 2021 erreichte Merck bei 231,50 Euro sein bisheriges Rekordhoch, hierbei profitierte das Unternehmen nach während der Corona-Pandemie gefragten Produkten. Nur wenig später setzt allerdings eine erste Verkaufswelle auf rund 156,00 Euro ein, diese dauerte bis Sommer dieses Jahres an. In den darauf folgenden Monaten rutschte der Kurs noch einmal auf 135,00 Euro und somit unmittelbar auf das 61,8 % Fibonacci-Retracement der letzten großen Aufwärtsbewegung ab. Diese Woche wird von deutlichen Kursgewinnen beherrscht, wobei die vorgelegten Quartalszahlen durchaus positiv seitens der Anleger aufgenommen werden. Übergeordnet herrscht aber seit Anfang dieses Jahres noch ein intakter Abwärtstrend, wie auch seit Ende 2021.

Kann die Aufwärtsdynamik bei Merck ungebrochen über das Niveau von mindestens 162,00 Euro aufrechterhalten werden, käme es zu einem Abwärtstrendbruch sowie einem Kaufsignal in Richtung 172,40 und darüber sogar 176,75 Euro. Im Bereich der markanten Hürde von 156,00 Euro sollte ab sofort jedoch mit erhöhter Volatilität gerechnet werden, da sich auch noch die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf Wochenbasis in diesem Bereich tummeln. Abschläge unter 142,00 Euro würden dagegen Abwärtsrisiken in Richtung 135,00 Euro in der Merck-Aktie signalisieren.

Merck KGaA (Wochenchart in Euro) Tendenz: