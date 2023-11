Bio-Pionier SONNENTOR veröffentlicht erste länderübergreifende Gemeinwohl-Bilanz - ANHÄNGE

Sprögnitz (ots) - Integration des tschechischen Schwesterunternehmens stärkt

beide Standorte



Die Gemeinwohl-Ökonomie ermöglicht dem Bio-Pionier SONNENTOR, soziale,

ökologische und ökonomische Nachhaltigkeitsfaktoren anhand von konkreten

Kriterien messbar zu machen. Anhand dieses ethischen Wirtschaftsmodells wird

seit 2011 alle zwei Jahre ein Bericht mit einer dazugehörigen Bilanz

veröffentlicht. Erstmals in der Unternehmensgeschichte wurde diese nun gemeinsam

mit dem Schwesterbetrieb in Tschechien erstellt. "Damit ist uns ein wichtiger

Meilenstein in Sachen Transparenz gelungen", betont Geschäftsführerin Manuela

Raidl-Zeller und ergänzt: "Außerdem konnten wir dank des intensiven Austausches

neue Potenziale erkennen und uns so gegenseitig stärken."



In einer Gemeinwohl-Bilanz geht es um einen ganz offenen Einblick in alle

Unternehmensbereiche, die wesentlich sind, um ein gutes Leben für alle sowie

eine intakte Umwelt zu sichern.