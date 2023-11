Die Zinssätze seien zwar stark gestiegen, aber die Unternehmen hätten das bisher gut verkraftet. Die BofA ist daher der Meinung, dass es wahrscheinlich zu einer Umschichtung von Anleihen zurück in Aktien kommen werde. "Die Leute erkennen, dass die Zinsen und die Inflation höher und hartnäckiger bleiben könnten, als wir alle zu Beginn des Jahres erwartet haben. Unserer Meinung nach machen die Unternehmen heute also alles richtig."

Die "Magnificent Seven"-Aktien im S&P 500 haben in diesem Jahr für einen Großteil der Kursgewinne gesorgt. Subramanian hebt aber auch die robusten Verbraucherausgaben als weiteres Argument für eine Hausse an der Wall Street hervor. Sie merkt an, dass die USA in diesem Sektor im Vergleich zu anderen Regionen aufgrund der festen Hypothekenzinsen, die vor dem Ende des quantitativen Lockerungszyklus der Federal Reserve festgeschrieben wurden, besser aufgestellt seien.

Der Einfluss der Künstlichen Intelligenz auf die Produktivitätssteigerung und ein starker US-Verbraucher könnten die nächste Hausse an der Wall Street stützen, so die Bank of America (BofA).

Von Anleihen zurück in Aktien? Bank of America: Diese zwei Faktoren könnten die nächste Aktien-Rallye auslösen

