Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier Die Wirtschaftskraft allein am BIP zu bemessen, finde ich merkwürdig

Düsseldorf (ots) - In Deutschland herrscht Katerstimmung. Fachkräftemangel, hohe

Energiepreise und überbordende Bürokratie nagen am Image des

"Exportweltmeisters" und der "Wirtschaftsnation". Sogar das Schreckgespenst der

Deindustrialisierung geht um. "Deutschland hat immer noch große Chancen", finden

die Wirtschaftsweise und Ökonomieprofessorin Prof. Dr. Ulrike Malmendier und Dr.

Marc Lakner, Kearneys Managing Director für Deutschland, Österreich und die

Schweiz. Ihr übereinstimmendes Fazit: Doch Deutschland muss diese Chancen auch

ergreifen. Und ob das BIP einmal leicht im Plus oder Minus liegt, sei nicht

unbedingt entscheidend.



In einer Zeit der globalen Krisen und Unsicherheiten plädieren zwei Top-Experten

für eine optimistische und innovative Haltung in der deutschen Wirtschaft. Marc

Lakner , Partner bei Kearney, und Verhaltensökonomin Ulrike Malmendier zeigen

auf, wie Deutschland seine Stärken im internationalen Handel nutzen und

gleichzeitig neue Herausforderungen meistern kann.