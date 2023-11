Neuer Skoda Superb Combi ab sofort bestellbar (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Zum Bestellstart gibt es den Superb Combi in den Varianten

Selection sowie Laurin & Klement mit je zwei Motor-Getriebe-Varianten



> Ab dem ersten Quartal 2024 wird die vierte Superb-Generation ab 38.290 Euro1

für die Limousine und ab 39.390 Euro(1) für den Kombi in der

Basis-Ausstattungslinie Essence erhältlich sein





> Sonderaktion: Superb Combi Selection umfasst die kostenpflichtige LackierungKristall-Weiß und das 13-Zoll-Infotainmentsystem zum reduzierten Preis> Weitere Motor-Getriebe-Varianten und Lackierungen ab dem ersten Quartal 2024erhältlichDer neue Skoda Superb Combi ist ab sofort bestellbar. Zum Marktstart könnenKunden zwischen den Ausstattungslinien Selection sowie Laurin & Klement undjeweils zwei Motor-Getriebe-Varianten wählen. Die Basislinie Essence ergänzt dasAngebot gemeinsam mit weiteren Lackierungsoptionen und Motor-Getriebe-Variantenim ersten Quartal 2024.Die vierte Generation des Skoda Superb setzt auf die Stärken ihres Vorgängersund bietet ein verfeinertes Design, mehr Platz und Komfort sowie modernsteTechnologien. Nur kurze Zeit nach ihrer Weltpremiere kann sie jetzt inDeutschland geordert werden. Den Anfang macht der Superb Combi, die Limousinefolgt im ersten Quartal 2024.Zum Bestellstart bietet Skoda den Superb Combi in den AusstattungslinienSelection und Laurin & Klement an. Bei den Motorisierungen können Kunden jeweilszwischen dem 1,5 TSI e-TEC Mild-Hybrid (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,3 -5,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 142 - 117 g/km (WLTP-Werte)) und dem2,0-Liter-Diesel (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7 - 4,5 l/100 km;CO2-Emissionen (kombiniert): 149 - 118 g/km (WLTP-Werte)) wählen. Beide treibendas Mittelklassemodell mit 110 kW (150 PS) an und sind mit7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) kombiniert.17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Alrakis und in Unique Dark Chrome gehalteneAkzente etwa an der Umrandung des Skoda Kühlergrills kennzeichnen das Exterieurdes Superb Combi Selection. Im Interieur kommt serienmäßig die Design SelectionLoft mit grauen Stoffsitzen zum Einsatz. Im Rahmen einer Sonderaktion rüstetSkoda alle aktuellen Superb Combi Selection automatisch mit dem großenInfotainmentdisplay in 13 Zoll inklusive Navigationsfunktion aus - Kunden zahlenhierbei den Vorteilspreis von 500 Euro (UVP des Navigationssystems liegt bei 990Euro). Ebenso immer im Preis ab 43.840 Euro inklusive: die sonstaufpreispflichtige Lackierung in Kristall-Weiß im Wert von 490 Euro.Darüber hinaus umfasst Selection unter anderem LED-Scheinwerfer und