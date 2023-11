Tiefkühlwirtschaft begrüßt Ampel-Einigung zur Stromsteuer / Stromsteuer soll auf europäisches Mindestmaß gesenkt werden

Berlin (ots) - Die Bundesregierung hat sich heute auf ein Strompreispaket

geeinigt, das die Wirtschaft für die kommenden fünf Jahre entlasten soll. Wie

vom Deutschen Tiefkühlinstitut e. V. ( dti ) mehrfach gefordert, soll, als eine

von mehreren Maßnahmen, die Stromsteuer von derzeit rund zwei Cent je

Kilowattstunde auf das europäische Mindestmaß von 0,05 Cent gesenkt werden. Dies

soll zunächst für die Jahre 2024 und 2025 gesetzlich geregelt werden, ab 2026

sollen die Entlastungen unter dem Vorbehalt der Gegenfinanzierung im

Bundeshaushalt stehen.



"Die Tiefkühlwirtschaft begrüßt es, dass sich die Ampel-Regierung nach langen

Diskussionen auf eine Absenkung der Stromsteuer geeinigt hat und so einen

wirksamen Beitrag zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und

Inflationsbekämpfung leisten will", sagt dti -Geschäftsführerin Sabine Eichner.

"Unternehmen in Deutschland bezahlen heute 40-mal mehr Stromsteuer, als die EU

vorgibt! Die geplante Absenkung entlastet alle Unternehmen in Deutschland sofort

spürbar und unkompliziert - nicht nur die, die bisher einen Spitzenlastausgleich

erhalten haben.