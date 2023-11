Wechsel an der Verbandsspitze der Papierindustrie / Gallenkamp folgt auf Schaur (FOTO)

Berlin (ots) - Der Verband DIE PAPIERINDUSTRIE, der über 90 Prozent der

deutschen Papier- und Zellstoffindustrie vertritt, hat einen neuen Präsidenten.

Die Mitgliederversammlung wählte Hans-Christoph Gallenkamp an die Spitze des

Verbandes. Gallenkamp ist CEO des Spezialpapierherstellers Felix Schoeller mit

Sitz in Osnabrück. Er leitet das Familienunternehmen in der 5. Generation.

Gallenkamp übernimmt die Leitung des Verbandes von Winfried Schaur , Executive

Vice President Technology and UPM Biorefining, der seit 2017 Präsident von DIE

PAPIERINDUSTRIE war.



Auch im Präsidium gab es Veränderungen: neben dem bisherigen Vizepräsidenten Dr.

Christopher Grünewald , Geschäftsführender Gesellschafter der Grünewald Papier

GmbH & Co. KG, und Ulrich Wienbeuker , Vice President HR Services UPM-Kymmene

Corporation, gehören ihm jetzt Maximilian Heindl , CEO der Progroup, und Dr.

Benno Hundgeburt, Director Group People & Culture bei WEPA, an. Martin Krengel ,

CEO der WEPA, und Matthias Simon , Geschäftsführer bei Kanzan Spezialpapiere,

haben das Gremium verlassen.