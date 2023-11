Deutsche messen KI im Beruf hohe Bedeutung bei - Begeisterung korreliert mit Weiterbildungschancen (FOTO)

Eschborn (ots) - Knapp die Hälfte der Arbeitnehmenden in Deutschland geht davon

aus, dass Künstliche Intelligenz (KI) in Zukunft einen Einfluss auf den eigenen

Beruf haben wird. Diese Erkenntnis macht sich im Wunsch nach Weiterbildung zu KI

bemerkbar, während die Begeisterung für die Technologie stark mit dem

Fortbildungsangebot einhergeht.



Dass KI in näherer Zukunft sowohl die eigene Branche als auch das unmittelbare

Berufsfeld beeinflussen wird, davon sind 46% der Arbeitnehmenden in Deutschland

überzeugt: 45% sehen auch deshalb in KI eine Chance für die berufliche

Weiterentwicklung. Das zeigt der aktuelle Pulse Survey des Randstad

Arbeitsbarometers (Q3/2023) (https://www.randstad.de/hr-portal/personalmanagemen

t/randstad-arbeitsbarometer/) , in dem mehr als 1.500 Beschäftigte aus

Deutschland befragt wurden.