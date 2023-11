TREEFROG THERAPEUTICS VERSTÄRKTEXEKUTIVKOMITEE MIT DREI NEUEN MITGLIEDERN

„Seit unserer Gründung im Jahr 2018 hat TreeFrog große Fortschritte gemacht, und ich bin stolz auf die Fortschritte, die die Teams bei unseren therapeutischen Programmen, Technologien und Partnerschaften gemacht haben. Wir sind Teil der Revolution in der Medizin und leisten Pionierarbeit bei Therapeutika und Technologie in der Zelltherapie. Die Stärkung des Exekutivkomitees ist entscheidend für die nächste Phase unseres zukünftigen Wachstums", erklärte Frederic Desdouits, PhD, CEO von TreeFrog Therapeutics.

Jaime Arango wird die Position des Chief Financial Officer übernehmen. Zuvor leitete er bei Medincell den erfolgreichen Börsengang des Unternehmens. Jaime Arango begann seine Karriere als Finanzanalyst bei Biogen und wechselte 2006 zu Merck, wo er mehrere regionale und globale Positionen innehatte. Darüber hinaus war er zwei Jahre als VP Finance U.S. in der Professional Division von Revlon tätig. Jaime Arango stammt aus Kolumbien und hat einen Abschluss in Maschinenbau an der Universität Los Andes in Kolumbien sowie einen MBA an der HEC Paris erlangt.

Jens Schröder tritt als Chief Medical Officer bei, nachdem er zuvor bei Bayer tätig war, wo er zuletzt für die klinische Entwicklung des Zelltherapie-Portfolios verantwortlich war. Er begann seine Karriere bei Ethicon, einem Medizingeräteunternehmen, bevor er 15 Jahre in den USA und in globalen Führungspositionen bei Bayer verbrachte. 2017 gründete er gemeinsam mit anderen Coagulant Therapeutics, Inc., Teil einer Abspaltung von Bayer. Jens Schröder, ein Deutscher, promovierte am Institut für Immunologie an der Universität Hamburg und ist ausgebildeter Neurochirurg und Molekularbiologe.

Rachel Mooney wird die Rolle des Chief Communications Officer übernehmen. Sie war während des ersten Teils ihrer Karriere für Agenturen in unterschiedlichen Branchen tätig, bevor sie sich dem Gesundheitswesen zuwandte. 2005 stieß Rachel Mooney zu Sanofi, zuerst in Irland, dann weltweit im Bereich Diabetes-Marketing, bevor sie 2009 in das Global Communications Leadership Team von Sanofi aufgenommen wurde. Sie war in verschiedenen Positionen tätig, darunter Head of CEO Communications, Head of International Communications und Head of Consumer Healthcare Communications. Zuletzt war Rachel Mooney bei Galderma beschäftigt. Sie stammt aus Irland und hat einen Abschluss in Wirtschaft und Politik vom Trinity College Dublin.

Weitere Informationen zum Exekutivkomitee finden Sie auf www.treefrog.fr

Kontakt: Rachel.mooney@treefrog.fr

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2272329/treefrog_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/treefrog-therapeutics-verstarktexekutivkomitee-mit-drei-neuen-mitgliedern-301983608.html