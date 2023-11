TEL AVIV (dpa-AFX) - Eine Drohne hat in der südisraelischen Stadt Eilat Armeeangaben zufolge ein ziviles Gebäude getroffen. Die Herkunft der Drohne sowie der Vorfall insgesamt würden überprüft, teilte das Militär am Donnerstag mit. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Israelische Medien meldeten unter Berufung auf das Militär, eine Schule sei beschädigt worden. Mehrere Menschen wurden Berichten zufolge wegen Angstzuständen behandelt. Bisher erklärte sich niemand verantwortlich für den möglichen Angriff./cir/DP/men

Israels Armee Drohne trifft Zivilgebäude in Eilat - Herkunft unklar

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer