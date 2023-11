Die Adra Suite von Trintech ist die Nummer 1 im Bereich Finanzabschluss-Software in der EMEA-Region laut G2-Bericht vom Herbst 2023

DALLAS und LONDON, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Trintech, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Finanzabschlusslösungen für das Finanzamt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen neue Auszeichnungen erhalten hat, die auf Kundenrezensionen auf G2, einem führenden globalen Tech-Marktplatz und einer Bewertungsplattform, basieren. Zusätzlich zu den zahlreichen Referenzen für den tadellosen Kundenservice belegte die Adra Suite des Unternehmens den ersten Platz für Finanzabschluss-Software in EMEA und erhielt das vierte Quartal in Folge die Leader-Plakette für Finanzabschluss-Software in Europa.

„Wir fühlen uns geehrt, dass wir für unser Engagement, unseren Kunden das bestmögliche Nutzererlebnis zu bieten, ausgezeichnet wurden", so Scott Vipond, Managing Director, EMEA. „Dieses Ergebnis spiegelt das Vertrauen, die Zuversicht und die Zufriedenheit wider, die unsere Kunden in die Fähigkeit von Trintech setzen, ihnen jeden Monat einen schnellen und genauen Abschluss zu ermöglichen."