Magnati arbeitet mit TerraPay zusammen, um grenzüberschreitende Zahlungen zu revolutionieren

ABU DHABI, VAE, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Magnati, ein führendes Zahlungsunternehmen im Nahen Osten, erweitert seine Produktpalette um eine neue Zahlungsmethode in Zusammenarbeit mit TerraPay, einem führenden globalen Netzwerk für grenzüberschreitende Zahlungen mit einer Reichweite von mehr als 7,5 Mrd. Bankkonten, mehr als 2,1 Mrd. Mobile Wallets und 29 globalen Lizenzen und behördlichen Genehmigungen. Diese Integration ermöglicht es vielen afrikanischen Besuchern und Einwohnern in den VAE, mit ihren bevorzugten digitalen Wallets bequem für Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. Mit mehr als 50.000 Zahlungsterminals, die TerraPay-gestützte Wallets in Afrika akzeptieren, wird Magnati im Laufe der Zeit die Innovation in der Zahlungsindustrie vorantreiben.

Als führender globaler Partner von Banken, Wallets, Geldüberweisungsanbietern und Finanzinstituten bringt TerraPay umfangreiche Expertise und ein robustes Netzwerk in diese Zusammenarbeit ein. Ihre Rolle als Aggregator führender digitaler und mobiler Wallets ermöglicht es den afrikanischen Besitzern von Telco Wallets, einfache und sichere grenzüberschreitende Zahlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten an den Zahlungsterminals von Magnati zu tätigen.

In einem hart umkämpften Markt hebt sich das neue Angebot von Magnati von anderen Akteuren der Branche ab. Indem Magnati über seine strategischen Partnerschaften wie Airtel, M-PESA und MTN Wallets aus Afrika an seinen Zahlungsterminals akzeptiert, erfüllt das Unternehmen die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kunden und Händlern gleichermaßen. Dieser Schritt erhöht nicht nur die Praktikabilität, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für Unternehmen, den wachsenden Tourismus in den VAE vom afrikanischen Markt aus zu nutzen.

Ramana Kumar, Chief Executive Officer von Magnati, sagte: „Im Laufe der Zeit werden mehr als 50.000 Zahlungsterminals von Magnati in der Lage sein, Zahlungen mit beliebten Wallets aus Afrika in ihrer jeweiligen Landeswährung zu akzeptieren. Diese spannende Zusammenarbeit mit TerraPay unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung nahtloser Zahlungslösungen, die den sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden entsprechen und gleichzeitig stärkere Verbindungen zwischen den VAE und Afrika fördern."