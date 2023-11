Ford Fund Smart Mobility Challenge erfolgreich ins 5. Jahr mit der Technischen Hochschule Köln gestartet (FOTO)

Köln (ots) -



- Drei vielversprechende Projekte im Finale der Ford Fund Smart Mobility

Challenge 2023

- Preisgeld von jeweils 5.000 Euro an die Finalisten ausgezahlt

- Fokus der Einreichungen lag dieses Jahr auf sozialen Aspekten



In diesem Jahr feiert die Ford Fund Smart Mobility Challenge ihr fünfjähriges

Jubiläum an der Technischen Hochschule Köln. Seit der Auftaktveranstaltung am 5.

Oktober 2023 arbeiteten sieben interdisziplinäre Teams - bestehend aus 37

Studierenden der TH Köln Fakultäten Architektur, Fahrzeugtechnik sowie Supply

Chain and Operations Management - an innovativen Lösungen und Konzepten für

komplexe Probleme und Herausforderungen innerstädtischer Mobilität. Nun wurden

in einem spannenden Halbfinale vor der aus Vertretern der TH Köln und Ford

paritätisch besetzten Jury die drei vielversprechensten Projektideen ausgewählt.

Die siegreichen Teams qualifizierten sich für das Finale am 19. Januar 2024 und

erhielten für die Weiterentwicklung ihrer Ideen jeweils ein Projektbudget in

Höhe von 5.000 Euro.