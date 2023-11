Der Morocco Center of Excellence wird eine umfangreiche Fachkompetenz bezüglich der Implementierung der aktuellsten SAP-Neuheiten und bei der Kundenbetreuung bieten und Hunderte von Kunden aus verschiedenen Branchen weltweit betreuen. Das lokale Team wird länderübergreifend mit den verschiedenen Niederlassungen von Syntax in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa, Afrika und Asien zusammenarbeiten.

„Diese strategische Entscheidung wird unser Serviceangebot erweitern, um die ständig wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Das unglaubliche Reservoir fähiger Leute, die Qualität der Universitäten und die Nähe zu unserer Niederlassung in Frankreich ließen die logische Wahl auf Marokko fallen", erklärte Luc Dubois, Partner und CEO von Beyond Technologies, einem zu Syntax gehörenden Unternehmen.

Die offizielle Eröffnung wurde durch eine Eröffnungszeremonie am 8. November eingeleitet, welche vom Betriebsleiter (COO) von Beyond Technologies, Sébastien Tessier, zusammen mit der ebenfalls teilnehmenden marokkanischen Ministerin Ghita Mezzour, welche für den digitalen Wandel und die Verwaltungsreform zuständig ist, geleitet wurde.

CASABLANCA, Marokko, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Beyond Technologies, ein zu Syntax gehörendes Unternehmen, ist stolz darauf, die Eröffnung seines Kompetenzzentrums in Casablanca bekanntgeben zu können. Beyond Technologies trat vor Kurzem der Syntax-Unternehmensfamilie bei und machte diese somit zu einem vorherrschenden globalen Anbieter von SAP-Lösungen und -Dienstleistungen.

Beyond Technologies, ein Unternehmen der Syntax-Gruppe, gründet ein neues Kompetenzzentrum in Marokko, um das globale Geschäft mit lokalen Talenten zu unterstützen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer