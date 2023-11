Veeva Pulse zeigt, dass die Öffnung der Zwei-Wege-Kommunikation bei Ärzten das digitale Engagement verdoppelt

Neuer Kanal bringt Vertreter näher an den Moment des Bedarfs bei Ärzten und ihren Patienten

BARCELONA, Spanien, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute seine neueste Analyse aus dem Veeva Pulse Field Trends Report veröffentlicht, die den Einfluss von bidirektionalen, digitalen Kommunikationskanälen auf das Engagement im Außendienst zeigt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Zugang zu Compliant-Chats den Mix der Kontaktkanäle erweitert und die Zahl der digitalen Kontaktpunkte mit medizinischen Fachkräften (Healthcare Professionals - HCPs) mehr als verdoppelt, während persönliche Treffen beibehalten oder verstärkt werden.

Tatsächlich beginnen HCPs 30% der Unterhaltungen mit Außendienstmitarbeitern, wenn sie Compliant-Chats verwenden. Oftmals werden diese Compliant-Chats im Moment des Bedarfs versendet und ermöglichen eine schnelle Reaktion der Außendienstmitarbeiter in weniger als fünf Minuten. Diese Zwei-Wege-Kommunikation beantwortet HCP-Anfragen in Echtzeit und schafft so die Grundlage für ein serviceorientiertes Engagement-Modell, das den Zugang und die Effizienz verbessert.

"Um effektiv über digitale Kanäle zu kommunizieren, muss man sich auf die Reaktionsfähigkeit konzentrieren, einen Mehrwert schaffen und den Kunden genau das geben, was sie brauchen, wenn sie es brauchen", sagt Dave Yates, Global Product Director bei GSK. "Die Möglichkeit, sich zu treffen, sich zu vernetzen und auszutauschen, hat uns die Grundlage gegeben, über digitales Engagement auf einer ganz neuen Ebene nachzudenken."

Veeva Pulse zeigt, dass bidirektionale Kommunikationskanäle die Qualität der HCP-Interaktionen verbessern:

Inbound-Kanäle tragen dazu bei, das digitale Engagement zu verdoppeln. Der durchschnittliche globale Mix an Kontaktkanälen liegt bei 78% persönlich und 22% digital. Biopharmazieunternehmen, die jedoch Inbound-Kanäle, wie z.B. einen Compliant-Chat, hinzufügen, erweitern ihren Mix auf 42% persönlich und 58% digital. Dadurch werden die digitalen Kontaktpunkte mehr als verdoppelt, während das Volumen des persönlichen Austauschs gleich oder besser bleibt.

HCPs beginnen 30% der Unterhaltungen mit einem Inbound-Kanal . Beim Versenden von Nachrichten über den Compliance-Chat wird gezeigt, dass HCPs in weniger als fünf Minuten eine Antwort von den Außendienstmitarbeitern erhalten - z.B. das Versenden von angeforderten Inhalten und Mustern oder die Terminierung eines Meetings. Ein Compliant-Chat hat für HCPs klare Vorteile gegenüber Text- oder eigenständigen Chat-Apps, die Compliance-Risiken bergen und bei denen Daten nicht miteinander verbunden sind.

Die Reaktion im Moment des Bedarfs erhöht und verbessert die Interaktionen . Die Kombination von persönlichen Kontaktpunkten mit reaktionsschnellen Interaktionen in Echtzeit - zwischen Meetings und im Moment des Bedarfs - führt zu einer bedeutsameren Interaktion mit HCPs. Außendienstmitarbeiter, die diesen serviceorientierten Ansatz verfolgen, behalten die Häufigkeit von persönlichen Treffen bei oder erhöhen sie sogar, während der Anteil von Videobesprechungen von 2% auf 12% steigt. Die Leseraten für Inhalte, die über einen Compliant-Chat (80%) verschickt werden, sind ebenfalls doppelt so hoch wie die für Inhalte, die per E-Mail (40%) gesendet werden.

"Digitale Kontaktpunkte in Echtzeit zwischen Meetings schaffen eine effektivere Beziehung zwischen HCPs und Außendienstmitarbeitern", sagte Aaron Bean, Vizepräsident von Veeva Commercial Business Consulting, Europa "Kanäle wie der Compliant-Chat ermöglichen es den HCPs, sich bei Bedarf an uns zu wenden, wodurch sinnvolle Beziehungen entstehen, die zu effizienteren Behandlungswegen führen."