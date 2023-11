Beratungen in Portugal nach Rücktritt von Regierungschef Costa

LISSABON (dpa-AFX) - Nach dem Rücktritt von Portugals Ministerpräsident António Costa infolge eines Korruptionsskandals ist der portugiesische Staatsrat am Donnerstag in Lissabon unter Leitung von Präsident Marcelo Rebelo de Sousa zusammengekommen. Dabei soll über die nächsten Schritte beraten werden. Das Staatsoberhaupt will nach der Sitzung am Abend eine Rede an die Nation halten.

Es wurde erwartet, dass Rebelo de Sousa das Parlament auflösen und eine Neuwahl der "Assembleia da República" ausrufen könnte. Für möglich, aber eher unwahrscheinlich wurde gehalten, dass er die Sozialistische Partei (PS) des zurückgetretenen Costa mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Sie hat seit der Wahl im Januar 2022 die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament.