Locus Robotics und United Drug erhalten Auszeichnung bei Robotics & Automation Awards für besten Einsatz von Cobotics

WILMINGTON, Mass., 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, der Marktführer im Bereich autonomer mobiler Roboter (AMRs) für Fulfillment-Lager, und United Drug, Irlands größtes pharmazeutisches Vertriebsunternehmen, wurden bei den renommierten Robotics & Automation Awards in London zu den Gewinnern der Auszeichnung „Best Use of Cobotics" ernannt.