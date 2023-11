Gemeinsam die Entwicklung fördern, sich öffnen und die Zukunft gewinnen - DAS SECHSTE HONGQIAO INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM (HQF)

SHANGHAI, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Vom 5. bis 6. November kamen über 8.000 chinesische und ausländische Gäste am Fluss Huangpu zum 6. Hongqiao International Economic Forum zusammen.

Das Hongqiao International Economic Forum ist ein wichtiger Bestandteil der CIIE. Thema dieses Hongqiao-Forums lautet: „Gemeinsam die Entwicklung fördern, sich öffnen und die Zukunft gewinnen" (Jointly Promoting Development, opening up, and Winning the Future). Neben dem Hauptforum fanden insgesamt 22 Unterforen zu den vier Bereichen „Offene Entwicklung", „Offene Zusammenarbeit", „Offene Innovation" und „Offener Austausch" sowie Aktivitäten im Zusammenhang mit dem „Jahr der Investitionen in China", der Veröffentlichung des „World Open Report 2023" und internationale Seminare statt.