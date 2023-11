Adcore meldet weiterhin starke Performance mit Finanzergebnissen für das dritte Quartal

TORONTO, ON / 9. November 2023 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ)(ISIN: CA00654B1040), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform zur Nutzung von digitalem Marketing auf mühelose und zugängliche Weise ("Effortless Marketing"), gab heute seine Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 30. September 2023 bekannt.

Omri Brill, CEO von Adcore, kommentierte: "Ich freue mich, den Aktionären über ein weiteres starkes operatives Quartal und eine anhaltend positive Geschäftsdynamik bei Umsatz, Cashflow, Margen, neuen Produkten und neuen Geschäftsabschlüssen berichten zu können. Der im vergangenen Quartal erzielte Umsatz von 8,2 Mio.$ lag 10 % über dem Umsatz von 7,5 Mio. $ im dritten Quartal 2022 und deutlich über den Ergebnissen des zweiten Quartals 2023 mit einem Umsatz von 6,9 Mio. $. Im Laufe des Quartals konnten wir außerdem mehrere bemerkenswerte neue Kunden gewinnen, darunter Toys R Us und Runway The Label, und gleichzeitig die Beziehungen zu wichtigen bestehenden Kunden ausbauen. Ein weiterer wichtiger Gewinn und ein weiterer Beweis für die kontinuierliche Umsetzung unserer Wachstumsstrategie war der Abschluss eines neuen digitalen Werbevertrags mit einem Budget von bis zu 10 Millionen CAD mit einem führenden australischen Gesundheits- und Wellness-Unternehmen kurz nach Quartalsende. Zu den weiteren wichtigen Meilensteinen in diesem Quartal gehörte die Einführung unserer neuen Marketing-Cloud-App Media Blast, mit der wir unsere kleinen Geschäftskunden bei ihren digitalen Werbeanforderungen unterstützen.

Wir freuen uns auch, berichten zu können, dass unsere Gewinnspannen im Quartal stark blieben und mit unserer vorherigen Prognose von 40-45 % übereinstimmten und somit zu einem weiteren Anstieg sowohl des positiven Cashflows als auch unserer gesamten Barmittelposition beitrugen. Wir schlossen das Quartal mit Barmitteln in Höhe von 7,5 Mio. CAD$ ab, verglichen mit 6,2 Mio. CAD$ im vorangegangenen Quartal und einem Working Capital von 7,7 Mio. CAD$.