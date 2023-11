Während der 6. CIIE nahm Jiang Wenge, Vice Chairman und General Manager von Wuliangye Yibin Co., Ltd., an der Eröffnungszeremonie der Expo teil und hielt während des 6. Hongqiao International Economic Forums und des 16. Belt and Road Eco-Agriculture und Food Safety Forum (BREAFF) Vorträge auf einem Unterforum zum Thema „Verständnis neuer Verbrauchstrends und Erschließung neuer Verbrauchspotenziale".

In diesem Jahr hat Wuliangye seine Ausstellungsfläche auf der CIEE vergrößert, um die hervorragende traditionelle chinesische Kultur weiter zu fördern und die tiefgründige Kultur des chinesischen Baijiu globalen Kunden näher zu bringen.

Das Wuliangye Cultural Experience Center mit chinesischen Elementen wie Pflaume und Bambus, chinesischer Malerei und Kalligraphie stellt eine Reihe von Baijiu-Produkten sowie Kultur- und Kreativprodukte von Wuliangye vor, die das tiefgründige Erbe des chinesischen Baijiu und das Streben nach Harmonie und Schönheit zeigen und der Welt das innovative Entwicklungskonzept und den nachhaltigen Entwicklungsweg von Chinas führendem Baijiu-Unternehmen näher bringt.

Passend zu den Designelementen der CIIE brachte Wuliangye auf der 6. CIIE auch seine Kreativ- und Kulturprodukte auf den Markt, darunter eine Reihe von Mystery-Boxen, die auf der Messe große Beachtung fanden.

Wuliangye hat sechs Jahre in Folge an der CIIE teilgenommen. In Zukunft wird das Unternehmen weitere ausgezeichnete Kulturen mit chinesischen Eigenschaften und chinesischer Weisheit in der Welt fördern und China helfen, sich besser mit der Welt zu verbinden.

Die sechste CIIE findet vom 5. bis 10. November in Shanghai statt. Als weltweit erste Importmesse auf nationaler Ebene findet sie seit 2018 jedes Jahr in der ostchinesischen Metropole statt.

Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/337040.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2272144/wuliangye.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-wuliangye-sucht-auf-der-6-ciie-nach-neuen-moglichkeiten-der-internationalen-zusammenarbeit-301983796.html