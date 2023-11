FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,27 Prozent auf 130,46 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,65 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Etwas belastet wurden die als sicher geltenden Staatsanleihen durch die freundliche Stimmung am Aktienmarkt. Ansonsten gab es in der Eurozone wenige Impulse. Am Vormittag wurden in der Eurozone keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht.