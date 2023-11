CVTX tritt der Dubai's DMCC, dem globalen Drehkreuz von Web3, bei

SEOUL, Südkorea, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Carrieverse ist dem Dubai Multi Commodities Center (DMCC), einer kryptoökonomischen Freizone in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, als Ökosystempartner beigetreten. Carrieverse erhielt die endgültige Genehmigung für die Gründung seiner lokalen Tochtergesellschaft innerhalb der DMCC im Oktober und wird nun mit der DMCC als Standort in den Nahen Osten (MENA) und das globale Web3-Ökosystem expandieren.

DMCC ist eine Regierungsbehörde in Dubai, die unter der Leitung des Vorsitzenden Ahmed gegründet wurde und sich im Stadtteil Jumeirah Lake Towers befindet Es ist die größte Freihandelszone der VAE und umfasst ein Gebiet, das etwa zehnmal so groß ist wie Pangyo in der Provinz Gyeonggi, Südkorea. Es beherbergt mehr als 23.000 Unternehmen, von Startups bis hin zu Großunternehmen, und wurde von der Financial Times (FT) 2015 bis zum heutigen Jahr fortlaufend als „Global Free Zone des Jahres" anerkannt.