Den letzten markanten Höhepunkt markierte Mosaik bei 79,28 US-Dollar, dem war eine steile Kursrallye von 6,50 US-Dollar seit März 2020 hervorgegangen. Doch dieser massive Kursanstieg forderte anschließend seinen Tribut, erst ging es in den Bereich von 42,24 US-Dollar abwärts, im Frühjahr dieses Jahres schließlich auf die markante Horizontalunterstützung um 33,00 US-Dollar. An dieser Stelle versucht sich der Wert offenbar an einem Doppelboden, der zwischen 31,44 und 31,66 US-Dollar verläuft. Der seit 2022 bestehende Abwärtstrend ist aber noch vollkommen intakt, allerdings auch schon in Reichweite des Papiers.

Der frühe Vogel fängt den Wurm