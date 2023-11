Die Regierung in Deutschland hat heute das Strompreispaket beschlossen - und der Dax freut sich! Vor allem energieintensive Unternehmen aus dem Dax wie BASF steigen deutlich. Ist die Maßnahme der Bundesregierung richtig, um die Wettbwerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu wahren? Ja und nein. Das Strompreispaket war erforderlich, weil der Strompreis für die Industrie künstlich (CO2-Abgabe etc.) stark verteuert wurde - nun wird die Industrie vor allem steuerlich entlastet. Man macht also etwas teurer, um es dann mitells Steuerstreichungen wieder billiger zu machen. Das ist suboptimal, aber besser als nichts. An der Wall Street vor den Aussagen von Fed-Chef Powell wenig Veränderung: erreicht der US-Leitindex heute die längste Gewinnstrecke seit zwei Jahrzehnten - oder wird Powell "dazwischenfunken"?

Hinweise aus Video:

1. Bürokratieabbau in Deutschland – der schöne Schein trügt

2. Warum dem Iran das Geld nicht ausgeht – China entscheidend!

