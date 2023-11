China Unicom und Huawei helfen Exquisite Automotive bei der Bereitstellung einer kommerziellen, flexiblen 5G-Advanced-Produktionslinie

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Vor Kurzem haben China Unicom und Huawei

begonnen, der Automatisierungstechnologie-Zweigniederlassung von Exquisite

Automotive Systems Co., Ltd. ("EA") in Baoding dabei behilflich zu sein, eine

kommerzielle, flexible 5G-Advanced-Produktionslinie mit extrem hoher

Zuverlässigkeit und extrem geringer Latenz einzusetzen.



Im Werk von Great Wall Motor in Baoding in der Provinz Hebei werden

5G-Advanced-Geräte in der Automobildach-Produktionslinie eingesetzt. Die

herkömmliche industrielle Steuerung beruht auf verkabelten Netzwerken, um die

serielle Verbindung und Steuerung von Endgeräten zu realisieren. Nach einer

gewissen Betriebsdauer führt der Kabelabrieb in mobilen Anwendungsszenarien wie

Roboterarmen, Gleitführungen und Schwenktischen jedoch häufig zu

Produktionsunterbrechungen, was im Durchschnitt etwa 60 Stunden Ausfallzeit pro

Jahr verursacht.