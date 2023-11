Revival Gold kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung an

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Umfang der Finanzierung um bis zu 25 % des ursprünglichen Umfangs der Finanzierung zu erhöhen (die „Aufstockungsoption“), wonach das Unternehmen bis zu 2.750.000 zusätzliche Einheiten zum Ausgabepreis zum Verkauf anbieten kann. Die Aufstockungsoption kann nach alleinigem Ermessen des Unternehmens bis zum Abschluss der Finanzierung jederzeit ganz oder teilweise ausgeübt werden. Sollte die Finanzierung vollständig gezeichnet und die Aufstockungsoption in vollem Umfang ausgeübt werden, wird sich der gesamte Bruttoerlös aus der Finanzierung voraussichtlich auf etwa 4.812.500 C$ belaufen. Der Abschluss der Finanzierung wird voraussichtlich am oder um den 30. November 2023 oder zu einem anderen vom Unternehmen festgelegten Datum erfolgen.

„Revival Gold hat im vergangenen Jahr hervorragende Fortschritte bei der Verringerung des Risikos und der Weiterentwicklung des unternehmenseigenen Goldprojekts Beartrack-Arnett gemacht. Das Projekt ist eine der größten Neuentdeckungen von Gold in den Vereinigten Staaten im letzten Jahrzehnt. Wir verfügen über eine solide Vormachbarkeitsstudie für unsere Pläne zur Wiederaufnahme der ersten Phase der Haufenlaugung für das Projekt und wir setzen unsere Explorationsarbeiten fort, wobei wir mehrere aufregende, hochwertige Ziele verfolgen. Die heute angekündigte Privatplatzierung wird unsere Liquidität erhöhen, zumal wir uns dem Jahresende nähern und uns auf die kommende Saison vorbereiten“, so Hugh Agro, seines Zeichens President und CEO.

Toronto, ON - 9. November 2023 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“ - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold ... ), gibt seine Absicht bekannt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 11.000.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,35 C$ pro Einheit (der „Ausgabepreis“) durchzuführen, um einen Bruttoerlös von bis zu 3.850.000 C$ zu erwirtschaften (die „Finanzierung“). Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben (0,5) Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von sechsunddreißig (36) Monaten nach Abschluss der Finanzierung eine (1) Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 0,45 C$ pro Warrant-Aktie zu erwerben.

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

