Umfrage zeigt, dass Datenmanagement und Sicherheit die Wichtigsten Prioritäten für 2024, noch vor KI, sind

Da die Akzeptanz von KI weiter zunimmt, ist die Umsetzung einer Datenstrategie mit einem entsprechenden Datenzugriff und Management unabdingbar für das Risikomanagement, sowie die Erschließung des entscheidenden Wertes von Daten.

LONDON, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Immuta, ein führendes Unternehmen im Bereich der Datensicherheit, gab heute die Ergebnisse seines vierten jährlichen „State of Data Security Report" bekannt, der den aktuellen Stand der Datensicherheit vor dem Hintergrund der raschen Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) und generativen KI-Tools in Unternehmen hervorhebt. Der „2024 State of Date Security Reports", der von Immuta in Auftrag gegeben und von der Kundenbefragungsplattform UserEvidence durchgeführt wurde, befragte 700 Datenplattform- und Sicherheitsexperten in globalen Cloud-basierten Unternehmen in Großbritannien, den USA, Kanada und Australien.