Polit-X als Partner beim Web Summit in Lissabon

Berlin/Lissabon (ots) - Die Berliner Politik-Monitoring-Experten Polit-X nehmen

auf Einladung der Hauptstadtagentur Berlin Partner am diesjährigen Web Summit in

Lissabon teil. Das Unternehmen wird sich so in einem internationalen Kontext

präsentieren. Die Messe gilt als Weltausstellung der Digitalisierung. Polit-X

wird das Programm im deutschen Pavillon der Messe, dem German Park,

mitgestalten.



Der Web Summit gehört zu den renommiertesten Technologie-Messen. Zu den

Ausstellenden gehören globale Konzerne und Startups, Organisationen wie die UN.

Teilnehmende sind zudem internationale Politiker und Web-Experten wie

Wikipedia-Gründer Jimmy Wales und Wladimir Klitschko in seiner Rolle als

Botschafter von Kyiv Digital.