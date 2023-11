Hakka aus aller Welt treffen sich in Longnan, um den Charme der "Hauptstadt der ummauerten Dörfer und der Stadt der Berge und Gewässer" zu erleben

Longnan, China (ots/PRNewswire) - Am 7. November wurde die 32nd World Hakka

Conference (nachstehend "WHC" genannt) in LONGNAN City eröffnet, die als "Südtor

der Provinz Jiangxi" gilt. Unter dem Motto "Hakka aus fünf Kontinenten und vier

Meeren teilen den gleichen Dialekt und das gleiche Heimweh" trafen sich etwa

2.500 Gäste aus mehr als 200 Hakka-Gemeinschaften (einschließlich Hakka-Gruppen

aus Übersee), Vertreter der Hakka-Bevölkerung und bekannte Unternehmer in

Longnan, um an dem kulturellen Fest teilzunehmen.



Die World Hakka Conference ist eines der einflussreichsten chinesischen Events

der Welt. Seit der ersten World Hakka Conference im Jahr 1971 gibt es diese

traditionelle Veranstaltung seit nunmehr 52 Jahren.