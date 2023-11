Humane bringt den Ai Pin auf den Markt - der Beginn einer neuen Ära für persönliche KI-Geräte

SAN FRANCISCO, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Heute stellt Humane Inc. den Ai Pin vor: das erste tragbare Gerät und die erste Softwareplattform, die entwickelt wurde, um die volle Leistung der künstlichen Intelligenz (KI) zu nutzen. Der Ai Pin markiert einen neuen Anfang für persönliche Verbrauchertechnologie und bietet den Nutzern die Möglichkeit, KI in einem völlig neuen, dialogfähigen und bildschirmlosen Formfaktor überallhin mitzunehmen. Der Ai Pin wird in den USA ab dem 16. November zu Preisen ab 699 Dollar für das komplette System erhältlich sein.