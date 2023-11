Supermicro erweitert seine globalen Fertigungsstandorte und steigert weltweite Rack-Scale Produktionskapazität auf 5.000 vollständig getestete KI-, HPC- und Flüssigkühlungs-Rack-Lösungen pro Monat

Die erhöhte weltweite Fertigungskapazität für Rack-Scale-Systeme in den Vereinigten Staaten, Taiwan, den Niederlanden und Malaysia trägt dazu bei, dass die Lieferzeiten für die neuesten KI- und HPC-Technologien mit bis zu 100 kW/Rack verkürzt werden.

SAN JOSÉ, Kalifornien und DENVER, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference (SC23) -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Hersteller von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, erweitert seine Lieferkapazitäten für KI- und HPC-Racks und fortschrittliche Flüssigkühlungslösungen. Weltweit wächst die Kapazität Supermicro zur Lieferung von Rack-Skalierungsösungen dank mehrerer hochmoderner Integrationsanlagen in den USA, Taiwan, den Niederlanden und Malaysia. Es werden aktiv zukünftige Produktionserweiterungen und Standorte in Betracht gezogen, um die steigende Nachfrage nach Regelmaßstab-KI und -HPC von Supermicro zu decken.