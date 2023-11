PEKING, 10. November 2023 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto "Besseres China, bessere Welt - Verbesserung der finanziellen Offenheit und Zusammenarbeit für gemeinsames Wachstum und gegenseitigen Nutzen" wurde am Mittwoch in der chinesischen Hauptstadt Peking die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2023 eröffnet.

In seiner Rede auf der Konferenz sagte Yin Li, Sekretär des Kommunistischen Parteikomitees von China in Peking, dass der chinesische Finanzmarkt mit seinem großen Umfang, seinem vollen Potenzial, seiner raschen Entwicklung und seiner soliden Grundlage in der Realwirtschaft zu einer Schlüsselkraft für die Aufrechterhaltung der globalen Finanzstabilität geworden ist.