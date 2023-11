Casio bringt G-SHOCK-Uhren aus verschiedenen Arten von Carbonmaterialien auf den Markt

Die zum 40. Jubiläum produzierten Uhren der 5000er-Linie bieten hohe Festigkeit und geringeres Gewicht

TOKIO, 10. November 2023 /PRNewswire/ -- CASIO COMPUTER CO., LTD. gab heute die Einführung neuer Ergänzungen zu seinem Sortiment stoßfester G-SHOCK-Uhren bekannt, die zur Feier des 40-jährigen Jubiläums der Marke G-SHOCK entwickelt wurden. Die neue GCW-B5000UN, die in zwei Modellen erhältlich ist, ergänzt die 5000er-Linie. Sie übernimmt die legendäre Form der allerersten G-SHOCK und verwendet Carbonmaterialien, um sowohl eine hohe Festigkeit als auch ein geringeres Gewicht zu erreichen.

Die neue GCW-B5000UN reiht sich in die 5000er-Linie der Uhren ein, die die legendäre Form der ersten G-SHOCK übernommen haben. Das stoßsichere Modell wird nun jedoch durch Komponenten erreicht, die aus Carbonmaterialien bestehen, die in verschiedenen Produktionsprozessen hergestellt werden.