Xinhua Silk Road Pottasche-Düngemittelprojekt von Asia-potash International in Belt and Road Fallstudie aufgeführt

Peking (ots/PRNewswire) - Das Pottasche-Düngemittelprojekt von Asia-potash

International Investment (Guangzhou) Co., Ltd. in Laos ist in einem Buch

aufgeführt, in dem 36 Belt and Road-Kooperationsprojekte chinesischer

Unternehmen zusammengefasst sind.



Die Zusammenstellung, die auf einer gemeinsam vom Forschungszentrum der

State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State

Council (SASAC) und dem China Economic Information Service (CEIS) durchgeführten

Fallstudie beruht, wurde während des Thematischen Forums zum Austausch von

Denkfabriken auf dem dritten Belt and Road Forum for International Cooperation

in Peking vorgestellt.