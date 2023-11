Die USA erlebten gestern eine katastrophale Auktion von Staatsanleihen mit dreißigjähriger Laufzeit. Ein Renditesprung bei Anleihen und ein Kursrutsch bei Aktien folgte prompt und zeigt, wie empfindlich das Thema für die Märkte ist. Als wäre der in einer Woche erneut drohende Shutdown nicht schon genug, war die Nachfrage nach amerikanischen Langläufern gestern so mau wie zuletzt im Dezember 2021. Und dass, obwohl die Renditen damals nur bei 1,8 und nicht bei 4,7 Prozent wie aktuell lagen. Vielen war wohl eine Rendite von 5,1 Prozent von Anfang November lieber. Außerdem gab es einen Hacker-Angriff auf eine chinesische Bank, die normalerweise an den Auktionen beteiligt ist. Der Cybercrime-Fall bei der ICBC könnte die Schwäche der Auktion verstärkt haben.

Obwohl US-Notenbankchef Powell gestern betonte, die Bilanz weiter verkleinern zu wollen, hat die Fed in den letzten Tagen genau damit aufgehört. Offenbar treibt die Verantwortlichen ein Rückgang ihrer Repo-Geschäfte und ein Absinken der Bareinlagen bei Geschäftsbanken um. Das Hauptproblem bei Anleihen im Moment ist, wer das ganze Angebot aufnehmen soll. Wenn alle gleichzeitig verkaufen wollen, dann ist der nächste Renditesprung schon vorprogrammiert. Daher scheint die Fed im Moment gegen ihre eigenen Prinzipien zu verstoßen und will den Markt nicht mit einem neuen Angebot an Staatsanleihen überladen. Das hilft, Ruhe in den Anleihemarkt zu bringen. Die Fed wird aber früher oder später wieder mit ihrer Bilanzverkleinerung fortfahren müssen. Es sei denn, Jerome Powell erinnert sich schon bald nicht mehr an seine Worte von gestern und macht einen U-Turn. Das hat es in der Geschichte auch schon des Öfteren gegeben.

