SANYA, China, 10. November 2023 /PRNewswire/ -- Am 8. November 2023 wurde in Sanya, Provinz Hainan, das Symposium über globale maritime Zusammenarbeit und Meeresverwaltung2023 eröffnet. Das Symposium wird gemeinsam vom Huayang Center for Maritime Cooperation and Ocean Governance, der China Oceanic Development Foundation und dem National Institute for South China Sea Studies veranstaltet.

Wang Yi sagte, China schlage Folgendes vor: Beibehaltung des Dialogs und der Konsultation und Wahrung des maritimen Friedens und der Ruhe; Aufrechterhaltung von Fairness und Gerechtigkeit und Verbesserung des Systems zur Verwaltung der Ozeane; Vorrang für den ökologischen Schutz, um saubere und schöne Ozeane zu erhalten; Fortsetzung der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit für den maritimen Wohlstand.

Sun Weidong sagte, wir stehen für Kommunikation und Verhandlungen, gegen Demonstrationen oder Gewaltanwendung; wir stehen für umfassende Konsultationen und gemeinsame Beiträge, gegen maritime Hegemonie; wir stehen für Zusammenarbeit mit gegenseitigem Nutzen, gegen kleine Hofmauern; wir stehen für die Integrität der Menschen und der Ozeane, gegen das Trockenlegen des Teiches, um alle Fische zu bekommen.

Wang Hong sagte, dass China seit langem an den Konzepten des gegenseitigen Respekts, der Konsultation und des Regierens, der Offenheit und des Teilens festgehalten hat. China hat sich in vollem Umfang an der Formulierung und Umsetzung der Mechanismen zur Steuerung der Ozeane und der damit verbundenen Regeln im Rahmen der Vereinten Nationen beteiligt und eine konstruktive Rolle bei der Formulierung von Regeln für den Tiefseebergbau und den Schutz der biologischen Vielfalt im Meer gespielt.

Michael Lodge sagte, das Seerechtsübereinkommen habe wesentlich zum internationalen Frieden, zur Rechtsordnung und zur Sicherheit in den Ozeanen sowie zur nachhaltigen Entwicklung des Ozeanraums und seiner Ressourcen beigetragen. Alle Vertragsstaaten haben unabhängig von ihren nationalen Positionen in Bezug auf das Sponsoring von Aktivitäten in diesem Bereich mit der notwendigen Vorsicht gehandelt, um die Errungenschaften des Übereinkommens und die einzigartige Rolle und das Mandat der Behörde zu schützen.

Saia Moehau sagte, die Pacific China Friendship Association unterstütze die Umsetzung der Initiative „The Belt and Road" zur Förderung der globalen Zusammenarbeit zur Meeresverwaltung unterstützt und schlägt vor, dass das Symposium über globale maritime Zusammenarbeit und Meeresverwaltung eine Partnerschaft mit der Pacific China Friendship Association eingeht, um die blaue Wirtschaft durch die Raumplanung im Pazifischen Ozean zu fördern.

