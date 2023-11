Als atares wird sich das über 20 Personen starke Team auf Tech-driven Deals im MidCap-Sektor in Deutschland fokussieren und die Digitalisierung in M&A vorantreiben. Ein erster Schritt auf diesem Weg ist der selbst entwickelte dealfloor, eine Plattform, über die Transaktionen komplett digital abgewickelt werden können - für mehr Effizienz, mehr Komfort und mehr Wertschöpfung, vor allem für die Klienten.

Neuer Stern am M&A-Himmel / Aus Proventis Partners München und Düsseldorf wird atares (FOTO) München (ots) - Seit dem 9. November 2023 ist es offiziell: aus der bisherigen Tech-Practice von Proventis Partners wird die atares GmbH. Das Team rund um die beiden Proventis-Gründer Jan Pörschmann und Rainer Wieser an den Standorten München und Düsseldorf war schon immer auch rechtlich eine eigenständige Einheit. Diese firmiert nun um und tritt mit neuem Namen und unabhängig von Proventis auf.

"Tech war schon immer Teil unserer DNA, schon in den Anfängen unseres Unternehmertums", sagt Jan Pörschmann, Managing Director und Co-Founder von Proventis und atares. "Wir haben uns mit unserem Team schon seit vielen Jahren auf Tech-Deals fokussiert. Unsere Mission: Tech-Champions "made in Germany" als vorausschauender Wegbegleiter durch M&A langfristig erfolgreich zu machen. Mit der neuen Marke atares, angelehnt an den Leitstern Antares aus dem Sternbild des Skorpion, tragen wir diese Spezialisierung ab sofort klar nach außen."

Spezifisches Tech-Deal-Know-how, ein exzellentes Netzwerk zu relevanten M&A-Entscheidern weltweit und eine Leidenschaft für die Realisierung von Visionen zeichnen das Team von atares aus. Der Claim "merging visions" macht dies nun auch nach außen sichtbar. Bis 2030 will atares der führende Tech-M&A-Berater in Deutschland sein, zu den präferierten Anlaufstellen für Top-Absolventen gehören und das Team auf 60 Mitarbeitende verdreifachen.

"Tech-Deals machen mit 30 % schon heute den größten Teil von Transaktionen in Deutschland aus und der Anteil wächst enorm", so Pörschmann weiter. "Immer öfter sind Asset-Light-Service-Unternehmen beteiligt, die mit kreativ eingesetzter Technologie ganz neue Geschäftsmodelle schaffen und darüber Skalierungspotenzial haben. Auf diese Deals und Unternehmen sind wir mit unserem Team schon lange fokussiert. Wir bringen die passenden Partner und Visionen zusammen und begleiten die Tech-Champions von morgen. Am liebsten in Deutschland oder aus Deutschland heraus, um den Standort zu stärken."



Zum Download: Hochaufgelöste Fotos der beiden Managing Partner von atares, Jan Pörschmann (https://cdn.chimpify.net/6298a761a85872d5668b4583/2023/11/Jan_Poersc hmann_atares_300dpi.JPG) und Rainer Wieser (https://cdn.chimpify.net/6298a761a85 872d5668b4583/2023/11/Rainer_Wieser_atares_300dpi.JPG)

Über atares



Atares ist die digitale M&A-Manufaktur für technologiegetriebene MidCap-Unternehmen in Deutschland und versteht sich als Vorreiter für die Digitalisierung der M&A-Branche. Gegründet 2001 hat atares in mehr als 20 Jahren über 200 Transaktionen begleitet. Der Schwerpunkt liegt auf Transaktionsvolumina zwischen 10 und 100 Mio. EUR von zumeist inhabergeführten Unternehmen. Seit November 2023 firmiert das ehemals unter Proventis Partners, München, bekannte Unternehmen unter dem neuen Firmennamen atares GmbH. Atares verfügt über langjährige persönliche Kontakte zu Strategen, Private Equity Investoren und M&A Beratungen in Europa, Nord- und Südamerika und Asien. Hochspezialisierte Expertise für den Markt, Einfühlungsvermögen für die Menschen und Leidenschaft für die Sache machen atares zum gefragten M&A-Partner für die Tech-Champions von morgen. Über 20 Mitarbeitenden bei atares in München und Düsseldorf steuern die Projekte über den eigenentwickelten, digitalen M&A Dealfloor (dealfloor.co) - für wertschöpfende, effiziente Transaktionen mit bester User Experience. Weitere Informationen unter: http://www.atares.team



Pressekontakt:



Susanne Koerber-Wilhelm

mailto:presse@sukowi.de

+49 151 23 54 8602



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172495/5645671 OTS: atares GmbH