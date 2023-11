Dämpfer von Powell: Die Zinsangst ist zurück an den Aktienmärkten

Obwohl sich die Rede mit dem deckte, was mehrere Fed-Redner bereits signalisiert hatten, drückten die Aussagen die Aktienmärkte ins Minus und die Renditen auf zweijährige US-Staatsanleihen auf über fünf Prozent.

Nur acht Tage nach seiner letzten Rede und der Hoffnung, dass die Federal Reserve mit Zinserhöhungen fertig sei, erklärte Jerome Powell am Donnerstag, dass die Zentralbank nicht zögern werde, die Zügel anzuziehen, wenn dies erforderlich sei.

Der S&P 500, der auf gutem Weg zu seiner längsten Aufwärtsbewegung seit 2004 war, büßte knapp 0,8 Prozent ein. Powells Kommentare sorgten für neue Befürchtungen, dass die Notenbank die Zinsen beim nächsten Treffen nochmals erhöhen könnte. Laut Zahlen des FedWatch-Tools der CME Group glauben inzwischen 14,6 Prozent der Marktteilnehmer an eine Zinserhöhung im Dezember, am Mittwoch waren es nur 9,6 Prozent.

"Wieder einmal sind es die Zinsen, die den Anlegern die Stimmung vermiesen", kommentiert Thomas Altmann von QC Partners die Rede des Fed-Vorsitzenden. Allerdings weist Powell auch auf die schwache Nachfrage nach US-Bonds auf der gestrigen Auktion hin. "Die gestern schwächere Nachfrage ist nicht ganz verwunderlich. Im November haben die Kurse der 30-jährigen zuvor acht Prozent zugelegt. Dass ein solcher Kursgewinn auf die Kauflaune drückt, sollte nicht überraschen."

Ähnlich sieht es Quincy Krosby, Chefstrategin von LPL Financial. "Powells Kommentare zusammen mit einer enttäuschenden Auktion sind eine logische Ausrede für den Markt, Gewinne zu konsolidieren", so Krosby gegenüber Bloomberg. "Die Märkte haben eine starke Bewegung gemacht, sind aber näher an überkauften Niveaus."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

