Britische Wirtschaft stagniert im Sommerquartal

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist in den Sommermonaten Juli bis September unter dem Strich nicht vom Fleck gekommen. Im dritten Quartal stagnierte die Wirtschaftsleistung (BIP) gegenüber dem zweiten Quartal, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen leichten Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Die Stagnation folgt auf ein moderates Wachstum von 0,2 Prozent im Frühjahr.

Die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftssektoren fiel wenig dynamisch aus. Während die Dienstleister leicht schrumpften, stieg die Aktivität am Bau leicht an. Die Industrieproduktion stagnierte. Der Außenhandel stützte die Gesamtentwicklung. Die Ausgabe von Verbrauchern, Unternehmen und Staat gingen dagegen jeweils zurück./bgf/zb