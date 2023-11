Am gestrigen Handelstag öffnete die Deutsche Telekom ihre Bücher zum dritten Quartal 2023. Dabei konnte eine Steigerung des bereinigten Ergebnisses vor Steuern und Leasingverpflichtungen (Ebitda AL) um 0,6 Prozent auf rund 10,5 Milliarden Euro gemeldet werden. Die Summe der freien Barmittel (Free Cashflow) wuchs um 61,4 Prozent auf fast 4,7 Milliarden Euro. Verantwortlich dafür ist vor allem der niedrigere Investitionsaufwand (Cash Capex), der im Jahresvergleich um fast 30 Prozent auf 4,27 Milliarden Euro abgenommen hat. Die Telekom will die Dividende im kommenden Jahr um zehn Prozent erhöhen und ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm auflegen. Damit will der Konzern seine Aktionäre an der positiven Geschäftsentwicklung beteiligen.

