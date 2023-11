NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Plug Power von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 5 US-Dollar gesenkt. Der Brennstoffzellenhersteller habe im dritten Quartal unter massiven Zulieferproblemen gelitten, schrieb Analyst Chris Dendrinos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der weitere Geschäftsverlauf sei kaum berechenbar und es gebe Margendruck./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 23:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 23:41 / EST

