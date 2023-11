"Unsere wichtigste Erkenntnis aus dem Bericht und der Telefonkonferenz ist die gleiche wie im letzten Quartal, nämlich dass Disney Fortschritte bei der Erfüllung der langen Aufgabenliste des Managements macht. Der bemerkenswerteste Bereich, in dem es Fortschritte gibt, sind unserer Meinung nach die Kosteneinsparungsinitiativen von Disney", zitiert CNBC Goldman-Sachs-Analyst Brett Feldman. Die Bank bestätigte die Kaufempfehlung für Disney mit einem Kursziel von 120 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 42 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 84,50 US-Dollar am Mittwoch entspricht.

Jessica Reif Ehrlich von der Bank of America hat ihre Kaufempfehlung ebenfalls bestätigt. Ihr Kursziel liegt bei 110 US-Dollar pro Aktie. "Obwohl noch einige strategische Fragen offen sind, bleiben wir zuversichtlich, dass Bob Iger das Unternehmen durch diese Übergangsphase führen kann", sagte sie.

Die Aktie hat nach Veröffentlichung der Zahlen zugelegt und ist mit einem Plus von knapp sieben Prozent aus dem US-Handel gegangen. Das ist der größte prozentuale Zuwachs der Disney-Aktie an einem Tag seit Dezember 2020. Anleger haben aber noch einen weiteren Grund zur Freude: Zum ersten Mal seit 2020 plant Disney wieder die Zahlung einer Dividende an seine Aktionäre. "Dieses anhaltende robuste Wachstum des freien Cashflows zusammen mit unserer starken Bilanz wird uns gut positionieren, um unsere Investitions- und Aktionärsrenditeziele für dieses Jahr und die Zukunft zu erreichen", sagte Disney-Interims-CFO Kevin Lansberry. "Zu diesem Zweck werden wir dem Vorstand vorschlagen, bis zum Ende dieses Kalenderjahres eine Dividende zu beschließen.“ Lansberry schloss auch eine Erhöhung der Dividende in Zukunft nicht aus.

Disney hatte seine vierteljährliche Ausschüttung, die zuletzt halbjährlich zu 88 Cent pro Aktie erfolgte, im Mai 2020 auf dem Höhepunkt der Covid-Lockdowns eingestellt.

Die Analysten von Bernstein glauben, dass das Schlimmste nun vorbei sei. Bei Morgan Stanley freut man sich auf den Dividenden-Schritt. Die Analysten merkten an, dass Disney auch eine Rückkehr zu Aktienrückkäufen angedeutet habe. JPMorgans Disney-Analyst Philip Cusick sagte, er erwarte eine jährliche Ausschüttung von 40 Cent pro Aktie.

Laut Marketscreener haben die Titel ein Aufwärtspotenzial von 15,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Die Walt Disney Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 84,15EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion