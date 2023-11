Schwellenländer sind bereits heute für die Weltwirtschaft von enormer Bedeutung. Die 20 Länder, die der Internationale Währungsfonds (IWF) zu den Emerging Markets zählt, sorgen bereits heute für 34 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts in US-Dollar. Eine exakte Definition für Schwellenländer oder eine feste Formel für deren Einteilung gibt es nicht. Unterschiedliche Organisationen, Rating-Agenturen und Finanzdienstleister ordnen Länder auf unterschiedliche Weise ein. Fest steht aber: In den Schwellenländern steckt enormes Wachstumspotenzial: Hier leben mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung – und laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist das größte BIP-Wachstum in den Emerging Markets zu finden.

In die Weltmarktführer von morgen investieren

Schwellenländer sind Entwicklungsländer, die sich u.a. durch ein starkes Wachstum, eine gute Infrastruktur und ein steigendes Pro-Kopf-Einkommen auszeichnen. Es sind Länder, die sich an der Schwelle zu Industrienationen – wie Deutschland, Kanada, USA und Australien – befinden. Im Englischen spricht man auch von "aufstrebenden Märkten" von Emerging Markets. Heute sind zahlreiche Unternehmen, die sowohl regional als auch international auf dem besten Weg zur Marktführerschaft sind, in Schwellenländern beheimatet. Das sind vor allem Unternehmen, aus Branchen, die von rasanten technologischen Umbrüchen profitieren, darunter Halbleiter, Batterien, erneuerbare Energien oder FinTech.

Aus einer Analyse des niederländischen Fondshauses Robeco geht hervor, dass die Makro-Fundamentaldaten der Schwellenländer sich in den letzten 20 Jahren grundlegend verändert haben: "Mit einer niedrigen Kerninflation, steigenden Devisenreserven, soliden Handelsüberschüssen und einer hervorragenden demografischen Struktur, die den Konsum und die Vermögensbildung stützt, haben die Schwellenländer heute rein wirtschaftlich gesehen beste Voraussetzungen, um die nächste Aktienrally anzuführen", prognostizieren die Anlageprofis. Viele mitteleuropäische, lateinamerikanische und asiatische Schwellenländer haben sich dank ihrer umsichtigen Finanzpolitik auch mit Blick auf Finanzierungskosten und Aktienvolatilität dem Niveau der Industrieländer angenähert. Nach Ansicht der Anlageprofis bieten Schwellenmärkte für Anleger heute neben einer aussichtsreichen Kombination an Voraussetzungen wie nie zuvor in ihrer Geschichte, auch hervorragende Chancen, um das Portfolio auf eine neue Epoche vorzubereiten, in der sich die wirtschaftliche Erdachse einmal mehr verschiebt.

Verpasste Chancen – Wachstumsmärkte bei vielen Anlegern (noch) im toten Winkel

Die Analysten von Robeco stellen fest: "Anleger sind in vielen der innovativsten Volkswirtschaften der Welt immer noch untergewichtet, verzichten damit aber in ihrem Portfolio auf einige der besten Wachstumsunternehmen, die sich langfristigen Anlegern bieten." Makroökonomisch waren die Industrieländer mit ihrer lockeren Geldpolitik über viele Jahre klar im Vorteil, der jetzt, durch die drastische Straffung im Kampf gegen die Inflation, verloren geht. "Die quantitative Lockerung ist Geschichte, die Realzinsen normalisieren sich, und auch aus fundamentaler Sicht sind ihnen die Schwellenländer heute überlegen." Zudem profitieren Schwellenmarkt-Aktien von ihrer günstigen Bewertung, da sie mit einem historischen Abschlag gehandelt werden.

Die Schwachstelle der Schwellenmärkte lag traditionell in ihrer höheren Volatilität – z.B. durch politische Instabilität oder Währungsschwankungen – gegenüber den Industriemärkten. Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont sollten sich jedoch nicht abschrecken lassen: Aus einer Analyse des Vermögensverwalters J.P. Morgan Asset Management geht hervor, dass die Märkte der Schwellenländer, im Zuge der zunehmenden Verlagerung des Wachstumsmotors der Wirtschaft nach Osten und nach Süden und einer parallelen Entwicklung der Kapitalmärkte, Renditen liefern, die über denen der Industrieländer liegen.

Mit einer langfristigen Investition in einen ETF auf Schwellenländer können Anleger die Volatilität einzelner Schwellenländer durch eine breite Streuung in über Tausend Einzelwerte aus verschiedenen Regionen ihrer Anlage ausgleichen, ihr Portfolio weiter diversifizieren und vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren.

Ausgewählte, erfolgreiche MSCI Emerging Markets-ETFs:

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (ISIN: LU0480132876)

Der ETF bildet den MSCI Emerging Markets Index nach und bietet Zugang zu den größten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern. Der UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis ist einer der großen ETFs mit 1.308 Mio. Euro Fondsvolumen. Aufgelegt wurde der ETF am 12. November 2010.

Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) des ETF beträgt 0,23 Prozent. Er repliziert die Indexperformance durch das Sampling-Verfahren, also den Kauf ausgewählter Indexkomponenten. Dividenden werden den Investoren alle sechs Monate ausgezahlt. 1-Jahres-Fondsrendite: 3,72 Prozent

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (ISIN: LU1681045453)

Der Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD repliziert synthetisch die Performance des MSCI Emerging Markets Index durch den Einsatz von Swaps und ermöglicht Anlegern damit den Zugriff auf die größten und umsatzstärksten Aktien der Schwellenländer.

Mit einem Fondsvolumen von 915 Millionen Euro, zählt dieser am 18. April 2018 in Luxemburg aufgelegte ETF zu den größeren seiner Art. Die Gesamtkostenquote (TER) beläuft sich auf niedrige 0,20 Prozent pro Jahr, und die Dividendenerlöse des ETFs werden nicht ausgeschüttet, sondern für eine Reinvestition im Fondsvermögen thesauriert. 1-Jahres-Fondsrendite: 3,44 Prozent

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) (ISIN: LU1681045370)

Der ETF bildet den MSCI Emerging Markets Index nach. Der MSCI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern. Mit 2.050 Mio. Euro Fondsvolumen ist der Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) ist ein sehr großer ETF. Aufgelegt wurde der ETF am 30. November 2010 in Luxemburg.

Er zeichnet sich durch eine Gesamtkostenquote (TER) von nur 0,20 Prozent pro Jahr aus, wobei sämtliche Dividenden innerhalb des Fonds reinvestiert werden. 1-Jahres-Fondsrendite: 3,42 Prozent