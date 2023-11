Die Zukunft gehört der grünen Energie, um die Klimaneutralität Mitte des laufenden Jahrhunderts zu erreichen. Trotz der Unterstützung der Politik kam es in den vergangenen Monaten zu teils horrenden Verlusten bei Wasserstoff-, Wind- oder Solaraktien. Auch die dafür benötigten Rohstoffe knickten aufgrund der drohenden globalen Rezession ein und befinden sich, wie beispielsweise Lithium, auf einem Zweijahrestief. Langfristig dürfte die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen erneut stark steigen, was eine neue Aufwärtsbewegung einläuten dürfte.

SIEMENS ENERGY – GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT

Viel Wirbel gab es in den letzten Wochen in Bezug auf Siemens Energy. Nachdem an die Öffentlichkeit kam, dass die Münchner mit der deutschen Bundesregierung über mögliche staatliche Bürgschaften in Höhe von 15 Mrd. EUR verhandeln, brach der Börsenkurs nach dem eh schon desaströsen Jahresverlauf um weitere 40 % auf ein Jahrestief bei 6,40 EUR ein. Seitdem läuft eine Gegenbewegung, die die Aktie bis nahe an die 10 EUR-Marke bei 9,53 EUR führte.

Der Grund für den zumindest kurzfristigen Turnaround ist eine Aussage des Deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Dieser stellte bei der Einweihung der Gigafactory von Siemens Energy und dem französischen Gasunternehmen Air Liquide eine gute Lösung für die aktuellen Gespräche über staatliche Garantien in Aussicht. In der Gigafactory sollen Elektrolysemodule im industriellen Maßstab produziert werden. "Die Produktionskapazität im ersten Jahr betrage ein Gigawatt", sagte Vorständin Anne-Laure Parrical de Chammard am Mittwoch in der Hauptstadt. Im kommenden Jahr sollen es zwei Gigawatt sein, ab 2025 soll sich die Kapazität auf drei Gigawatt erhöhen.

„Das heißt, dass wir bis 2030 rund 20 Gigawatt an Elektrolyseur-Kapazität produzieren würden", sagte die Managerin. "Das ist doppelt so viel wie das Ziel für Deutschland vorsieht und halb so viel wie das der Europäischen Union.“ Trotz der Zukunftsvisionen ist ein Investment in Siemens Energy aktuell mit erheblichem Risiko behaftet. Anleger sollten die weiteren Entwicklungen erst einmal beobachten.

EDISON LITHIUM – DEM TREND VORAUS

Nachhaltige Energielösungen sowie die Elektrifizierung des Verkehrs gelten als die Werkzeuge, um die Klimaneutralität langfristig zu stemmen. Dabei wird das Rennen um die effizientesten und nachhaltigsten Batterietechnologien immer intensiver. Lange sah es so aus, als wäre die Lithium-Ionen-Batterie der Goldstandard. Seit geraumer Zeit treten jedoch Natrium-Ionen-Batterien immer mehr in den Vordergrund und werden bereits von BYD, dem global größten Hersteller von Elektroautomobilen, in drei Modellen eingesetzt. Daneben produziert CATL, der Platzhirsch der Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien in China, bereits eine Natrium-Ionen-Batterie.