NIPPON EXPRESS HOLDINGS schließt den Erwerb von Tramo SA-Aktien ab und macht das Unternehmen zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft

TOKIO, 10. November 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express Holdings, Inc. (das "Unternehmen") gibt hiermit bekannt, dass es, wie am 21. August 2023 in der Bekanntmachung "Erwerb von Tramo SA-Aktien" angegeben, den Erwerb von Tramo SA-Aktien, einem Logistikunternehmen, das in Europa und den USA tätig ist, durch NIPPON EXPRESS ITALIA S.p.A mit Wirkung zum 31. Oktober 2023 abgeschlossen hat.

Tramo wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiasso (Schweiz). Das Unternehmen ist auf Logistik für hochwertige Möbel spezialisiert und hat Niederlassungen in Italien, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den USA.

Die vom Markt hoch geschätzte Tramo Group bietet Speditionsleistungen auf dem Land-, See- und Luftweg sowie "White-Glove"-Dienstleistungen (einschließlich Mehrwertdiensten bei der Lieferung, wie z.B. Montage) und Lagerung, hauptsächlich für in Italien hergestellte hochwertige Möbel.

Die NX Group hat ihre Bemühungen in der Bekleidungsindustrie verstärkt, die sie in ihrem Geschäftsplan als eine vorrangige Branche eingestuft hat. Insbesondere hat sie weltweit ein hochspezialisiertes Geschäft unter der Leitung von NIPPON EXPRESS ITALIA S.p.A. im Bereich der Logistik für Luxus- und Modeartikel entwickelt. In den letzten Jahren haben die Kunden der Gruppe, die auf Luxus- und Modeartikel ausgerichtet sind, ihre Marken weltweit durch Produkte erweitert, die den Lebensstil charakterisieren, wie z.B. Möbel und Hotels, die über den traditionellen Bekleidungsrahmen hinausgehen.

Mit der Integration von Tramo als Tochtergesellschaft erwirbt die NX Group Know-how und Fähigkeiten in Bereichen wie Abholung und Lieferung, die optimal für hochwertige Designmöbel sind, und es dem Unternehmen so ermöglichen, sein Angebot an Lösungen für seine Kunden zu erweitern. Durch die Zusammenführung der Logistikfunktionen der Tramo Group und des globalen Netzwerks der NX Group können die beiden Gruppen zudem ihre Dienstleistungspalette und ihr Lösungsangebot gegenseitig erweitern.

In Zukunft wird das Unternehmen darauf abzielen, die aus dieser Integration entstehenden Synergien zu maximieren, um den Kunden, die ihren Lebensstil auf der ganzen Welt genießen, noch hochwertigere Spezialdienstleistungen anzubieten.

