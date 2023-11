Wegen der Probleme mit der Windanlagentochter Gamesa verzeichnete die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) im Juni 2023 einen Kurseinbruch von 37 Prozent. In weiterer Folge näherte sich die Aktie, die noch am 30. Mai 2023 beim Jahreshoch bei 24,80 Euro notierte, langsam aber sicher der Marke von 10 Euro an. Nach der Verlautbarung des Unternehmens, zwecks Stärkung der Siemens Energy-Bilanz mit Partnerbanken und der Bundesregierung in Gespräche eingetreten zu sein, brach der Aktienkurs am 26. Oktober 2023 um mehr als 30 Prozent auf bis zu 6,40 Euro ein. Danach erholte sich die Aktie auf ihr aktuelles Niveau bei 9,50 Euro.

Trotz der Qualitätsprobleme der Windkrafttochter bekräftigten die Experten von Goldman Sachs wegen der starken Gas- und Kraftwerkssparte des Konzerns mit einem Kursziel von 20,50 Euro ihre Kaufempfehlung für die Siemens Energy-Aktie.