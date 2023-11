FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Societe Generale hat die Evonik -Aktien am Freitag moderat gestützt. Die Papiere des Spezialchemiekonzerns hielten sich am Vormittag mit minus 0,7 Prozent auf 18,10 Euro besser als der Gesamtmarkt. Der Index der mittelgroßen Werte MDax sank zugleich um 1,3 Prozent. Allerdings scheint nach der zuletzt deutlichen Kurserholung der Evonik-Aktie um bis zu 18 Prozent seit dem Oktober-Tief die Luft erst einmal raus zu sein.

Thomas Swoboda, Analyst bei der französischen Großbank, betonte in einer Studie, dass sich die Gewinndynamik des Chemiekonzerns zu erholen scheine. So zögen Nachfrage und Preis beim Tierfuttereiweiß Methionin an, was durch den geplanten Wartungsstillstand in einem Evonik-Werk noch begünstigt werde. Zudem profitiere der Konzern vom Kapazitätsausbau für den Hochleistungskunststoff Polyamid 12. Der Analyst lobte auch den Fokus der Essener auf Kosten und Finanzmittelfluss (Cashflow).