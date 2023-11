Fed-Chef Powell hat gestern die überhitzten Gemüter der Aktien-Bullen deutlich abgekühlt, indem er die de facto falsche und ireführende Interpretation seiner Aussagen durch die Märkte im Anschluß an seine letzte Pressekonferenz scharf zurück gewiesen hat. Die Fed, so Powell, sei nicht überzeugt, dass die Inflation zurück auf dem Weg zur 2%-Marke sei - daher nutzte der US-Notenbanker das berühmte Zitat von Paul Volcker: "keeping at it" (weiter unbeirrter Kampf der Geldpolitik gegen die Inflation). Warum diese hawkishen Aussagen? Weil nur so die Märkte im Zaum gehalten werden können und damit nicht neue Nachfrage und dann neue Inflation entsteht. Wird die US-Notenbank die Zinsen noch einmal anheben? Sehr wahrscheinlich nicht. Aber die Drohung. das zu tun, ist für die Fed weiter wichtig, damit sich die financial conditions nicht zu stark lockern..

Hinweise aus Video:

1. Powell: Die Fed zögert nicht, die Zinsen zu erhöhen, wenn nötig

2. EZB-Direktor mit klarer Aussage zum Ende der Zinserhöhungen

Das Video "Fed: Warum Powell die erhitzten Aktien-Bullen abkühlte!" sehen Sie hier..