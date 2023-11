Überlingen (ots) - Saskia Winkler, eine herausragende spirituelle Expertin,

Trainerin und Speaker, hat einen beeindruckenden Weg hinter sich, der die

Verschmelzung von Intuition und Bauchgefühl im Business verdeutlicht. Mit über

20 Jahren Erfahrung als CEO eines marktführenden Familienunternehmens und der

Fähigkeit, selbst in wirtschaftlichen Krisen Lösungen zu finden, hat sie ihre

berufliche Laufbahn erfolgreich gestaltet. Doch inmitten all ihres Erfolges

spürte sie, dass etwas in ihrem Leben fehlte.



Winkler machte eine faszinierende Wiederentdeckung - ihre tiefe Spiritualität

als verlässliche Kraft, die sie seit jeher begleitet hatte. Dabei erkannte sie

das immense Potenzial der Spiritualität im Kontext von Business und Unternehmen.

Intuitive Kräfte führen zu einem verbesserten Selbstgefühl und mehr Balance,

wenn sie aktiv gelebt werden. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass es durchaus

verbreitet ist, sich auch im Business auf das Bauchgefühl zu verlassen, obwohl

die wenigsten darüber sprechen. Gerade Unternehmerinnen und Unternehmer müssen

oft schnelle und entscheidende Schritte gehen, ohne immer auf umfassende

Informationen zugreifen zu können. Hier zeigt sich, wie eine klare und gut

wahrnehmbare innere Stimme nicht nur hilfreich, sondern sogar nutzenmaximierend

sein kann.





Im Jahr 2015 wagte Saskia Winkler den Schritt in die Selbstständigkeit undnutzte ihre Erfahrungen, um als Coach die scheinbaren Gegensätze vonSpiritualität und Business zu verbinden. Als studierte Betriebswirtin(zusätzliches Zweitstudium im Bereich Wirtschaftspsychologie), ehrenamtlicheIHK-Prüferin und zertifizierter NLP-Coach mit internationaler Reichweite,ermutigt sie ihr Klientel, vermehrt auf ihre Intuition und innere Stimme zuhören. Besonders am Herzen liegt Winkler die Stärkung erfolgreicher Frauen, ihreSpiritualität anzunehmen und in den Alltag zu integrieren. Doch nicht nurFrauen, sondern auch immer mehr Männer entdecken mit ihrer Unterstützung ihreIntuition als Werkzeug für unentdecktes Potenzial. Diese Entwicklung zeigt sichnicht nur in beruflichen, sondern auch in persönlichen Erfolgen.Darüber hinaus teilt Saskia Winkler ihre inspirierende Botschaft als Speaker,indem sie Menschen ermutigt, individuelle Wege weiterzuverfolgen undvertrauensvoll auf ihre innere Stimme zu hören.Saskia Winkler ist nicht nur in der Geschäftswelt, sondern auch in ihrer Heimatam Bodensee tief verwurzelt. Für sie ist der Bodensee ein Inspirationsort undeine unerschöpfliche Kraftquelle. Hier schrieb Sie ihre Bücher undveröffentlichte vergangenen Februar ihr neuestes Werk: " Der Bauchkompasss", imRemote Verlag erschienen, um die Magie der Intuition und Spiritualität zu