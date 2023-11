Zahl der Klinikbehandlungen junger Menschen wegen Alkoholmissbrauchs 2022 weiter rückläufig

WIESBADEN (ots) - * 43 % weniger Fälle bei 10- bis 19-Jährigen als im

Vor-Corona-Jahr 2019



* Jugendliche dennoch besonders gefährdet: Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen

mit höchsten Fallzahlen



Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die wegen akuter Alkoholvergiftung

stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen, geht in Deutschland weiter

zurück. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren im Jahr 2022

gut 11 500 junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren wegen akuten

Alkoholmissbrauchs stationär in einer Klinik. Das waren 1,3 % weniger als im

Jahr 2021 (11 700 Fälle) und 43,1 % weniger als vor Ausbruch der

Covid-19-Pandemie im Jahr 2019 (20 300 Fälle). Damit sind die Fallzahlen das

dritte Jahr in Folge gesunken und erreichten 2022 den niedrigsten Stand seit dem

Jahr 2001. Damals wurden rund 11 500 Kinder und Jugendliche von 10 bis 19 Jahren

wegen akuter Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt. Zum Vergleich: Den

Höchstwert gab es im Jahr 2012 mit rund 26 700 Behandlungsfällen in dieser

Altersgruppe.





Schon im ersten Jahr der Pandemie kamen aufgrund abgesagter Feste, geschlossenerLokale und Kontaktbeschränkungen deutlich weniger Menschen wegenAlkoholmissbrauchs in ein Krankenhaus. Dieser Trend setzt sich auch in denbeiden Folgejahren fort. Demografische Effekte spielen beim Rückgang der Zahlenim langfristigen Vergleich ebenfalls eine Rolle. So ging die Bevölkerung in derAltersgruppe der 10- bis 19-Jährigen von 2001 bis 2022 um 16,6 % zurück.Gegenüber 2019 nahm sie 2022 dagegen um 2,1 % zu.Auch über alle Altersgruppen hinweg gab es im Jahr 2022 mit 68 700 Fällen 0,9 %weniger Krankenhausbehandlungen wegen akuter Alkoholvergiftung als im Jahr 2021(69 300 Fälle) und knapp ein Drittel (31,4 %) weniger als 2019 (100 100 Fälle).Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren besonders gefährdetTrotz sinkender Fallzahlen ist das Risiko einer Alkoholvergiftung beiJugendlichen nach wie vor besonders groß: In der Altersgruppe der 15- bis19-Jährigen wurden auch 2022 mit knapp 9 700 die meisten Fälle verzeichnet.Danach folgen die 50- bis 54-Jährigen mit 6 500 Fällen. Bei den 10- bis14-Jährigen waren es 1 900 Fälle. Noch deutlicher zeigt sich dieunterschiedliche Betroffenheit einzelner Altersgruppen in den Pro-Kopf-Daten: Inder Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen gab es im Jahr 2022 mit 247 Fällen je100 000 Einwohnerinnen und Einwohner den mit Abstand höchsten Wert im Vergleichzu allen anderen Altersgruppen. Zum Vergleich: In der Altersgruppe der 50- bis54-Jährigen gab es 104 Fälle je 100 000 Einwohner und Einwohnerinnen.Männer neigen stärker zum Rauschtrinken als FrauenDie Daten weisen auch auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern hin. Im Jahr2022 mussten rund 48 000 Männer über alle Altersgruppen wegen Alkoholmissbrauchsins Krankenhaus, das waren 69,8 % aller Fälle. Dabei liegt der Männeranteil überalle Altersgruppen, ausgenommen in der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen(39,5 %) deutlich über dem Anteil der Frauen. In der Altersgruppe der 45- bis49-Jährigen ist der Unterschied mit einem Männeranteil von 76,1 % am stärkstenausgeprägt.Methodische Hinweise:Die Angaben zu Krankenhausbehandlungen basieren auf der Krankenhausstatistik.Hierbei handelt es sich jeweils um die Zahl der Behandlungsfälle.Mehrfachzählungen einer Person sind möglich, falls die Patientin oder derPatient in einem Jahr aufgrund der gleichen Hauptdiagnose mehrfach stationärbehandelt wurde.Der Auswertung liegt die ICD-10 Position "F10.0 - Psychische undVerhaltensstörungen durch Alkohol - Akute Intoxikation (akuter Rausch)"zugrunde.Im Jahr 2020 war wegen der Corona-Pandemie die Zahl stationärerKrankenhausbehandlungen in fast allen Bereichen rückläufig. Besonders deutlichsanken die Zahlen in medizinischen Fachgebieten, in denen unter anderem nichtdringend erforderliche Behandlungen ausgesetzt werden konnten, umKlinikkapazitäten freizuhalten.Die Zahl der Jugendlichen basiert auf den Ergebnissen der Fortschreibung desBevölkerungsstandes und bezieht sich jeweils auf den Stichtag 31. Dezember einesjeden Jahres. Ab 2011 handelt es sich um die Ergebnisse derBevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011. Aufgrund des Zensus2011 sind die Daten für 2001 und 2022 eingeschränkt vergleichbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 611 75 3444,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5645666OTS: Statistisches Bundesamt